「港普F4」拍真人騷圓夢！蔡少芬自誇「顏值擔當」

藝人蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）與洪欣組成的女團「港普F4」，將首度合體登上真人騷節目《請吃燒烤的姐姐》。4人相識逾20載，是圈中數一數二的閨蜜團，她們一直有個共同夢想希望合夥開店做生意，在節目中她們將實現夢想開燒烤店，不過節目還未出街已「火」花四濺。Ada表示由成為好姊妹開始，一直期待可以合作拍戲或上節目，今次將一嘗心願。她說：「我哋會唔會擦出火花？我哋關係太好，好到有啲爛，好驚火花一擦就燒着大家，我哋每個人性格都好獨特，平時我哋私下玩，都會有鬧交，我哋相識咁多年，一齊工作應該會有火花。」

Ada認為她們合作有默契，可互相發揮專長：「我應該負責搞氣氛，好多時一齊食飯，都係我主動啲、搞啲笑，朱茵就係笑吓掛住食嘢，洪欣比較多嘢講，由頭講到尾，我就會講『其實你講重點得』，陳法蓉就博學多才。」她又笑稱真人騷做得最多，她們應向她這位老師請教。

Ada又笑言自己是最年輕的成員，自誇「顏值擔當」，又指自己普通話發音最正確：「唔使講，我從來都冇話過我最靚，不過，第一4個中，我最年輕，高度又最高，樣靚身材正呢家嘢，真係好難講。」講到普通話最「港普」？她笑說：「佢哋3個都好港普，但我唔係，我應該係最標準。（向老公惡補普通話？）唔需要，我老公話冇得救，仲話我學好咗就冇得笑，不過佢係錯嘅，我覺得我已經學得好好。」