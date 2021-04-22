Audi S3 Sportback quattro動感舒適新世代

經過20年淬鍊，Audi的高性能揭背S3 Sportback，轉眼已進化至第4代。受惠於車身體積有所增長，令乘坐空間特別是肩膀位和手肘位變得比前代更寬裕；車載科技配置全面提升，更重要是專屬S運動化懸掛連吸震控制，吸震筒油壓能通過活瓣在數千分之一秒內自動調節，進一步拉闊駕駛動感與舒適度兩大指標的兼容性。

新一代S3 Sportback所搭載的2.0L TSFI引擎，採用了AVS活瓣升程系統和熱效能管理技術，前者可按需要調節活瓣開啟角度，確保汽缸有足夠燃氣填充，後者則有助進一步提升引擎的高效能表現。搭配7前速S tronic雙離合器波箱、quattro恒久式四驅，4.8秒完成0-100km/h加速。值得一提是標準配備的S專屬運動化懸掛連吸震控制，能在數千份之一秒內作調適，配合具備主動轉向的四連桿結構後懸掛系統，成就精準又穩紮的操控，令舒適度與動感駕駛之間的調控較前款更闊。

車長和車闊均有30mm增長，連帶車廂的空間感也提升，以肩位及肘位最為明顯。一系列升級科技配置，諸如：附設動態指揮燈的矩陣Matrix LED頭燈及LED尾燈組、支援Apple Carplay 及 Android Auto功能的MMI Navigation Plus多媒體系統，配備3種顯示模式的12.3吋數碼化儀錶、10.1吋中央觸控屏幕及Bang & Olufsen高級3D環迴音響系統等全屬標準配備。拍攝車還加配了Vorsprung Edition配件，配備較標準大1吋的19吋Audi Sport輪圈及附有菱紋縫線的Nappa真皮前排運動化座椅。