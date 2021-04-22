驚咗保錡！韓子亮一年唔敢出活動：怕畀人掟雞蛋

歌手韓子亮（TL）現身攝影展閉幕禮，受訪時自爆已有一年冇出席過公開活動，稱聲受組合ERROR成員保錡多次公開翻舊帳「譴責」大受陰影和困擾所致，於不同場合、平台重提2年前他在表演上搶咪一事，TL坦言事後被其Fans不停網上留言狙擊，有的更揚言會向他掟雞蛋：「真心驚！所以唔敢去公開活動同出街，做嘢都只係匿埋拍MV。（有冇請保鏢保護你？）咁我又唔怕佢，同佢好熟，知佢好多嘢。（你有把柄？）我又唔會好似其他Artist亂咁嚟，係有啲合照。（同女仔？定係你兩個有啲嘢？）同佢一定冇！」

講到他跟保錡之間的淵源，TL表示當年先以經理人身份簽下保錡，然後於2017年齊齊簽約唱片公司組成男子組合：「講好出活動嗰陣係互用對方嘅咪，點知之後佢不停拎番件事出嚟講。」之前對方被爆多單是非會心涼？他直言點都有少少，又謂現時睇見沙律都驚，正因為對方女友張沛樂的花名叫「沙律」。

問到現時為何夠膽出席公開活動？他表示除撐朋友之外，另外要宣傳新歌及九展音樂騷，追問會否擔心是次受訪內容被定義為抽保錡水？他否認：「只係講事實，因為佢，我都有流失Fans，唔通我又話佢抽咗我兩年水咩！（依家佢都被雪！）佢仲有嘢做，只係唔做訪問，花姐唔會放棄佢。（咁留意佢嘅動向？）係啲朋友話我聽啫。」