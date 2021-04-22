【營事檔案】香煎蘑菇牛肉餅　瘦身版好滋味

一般做漢堡扒都需要加一定分量的肥肉，才能做到肉質軟糯的口感，但今次介紹的菜式---香煎蘑菇牛肉餅，會使用另一種較健康的做法，就是用蘑菇來代替肥肉，同樣可以做到多汁又美味的漢堡扒。

牛肉 身體鐵質的來源

牛肉的營養豐富，含有豐富的蛋白質，還有鐵及鋅。我們選用了瘦免治牛肉碎，脂肪含量較低，每100克不超過5克脂肪，對比起一般的免治牛肉碎的脂肪較低。除此之外，每100克牛肉就有大約2.6毫克鐵質，比豬肉、羊肉和魚肉多。適量地進食牛肉能補充鐵質，幫助預防缺鐵性貧血，身體缺乏鐵質會令人容易疲勞及身體抵抗力下降。

蘑菇 蛋白質比一般蔬菜高

蘑菇就可以用啡蘑菇或者白蘑菇，基本上吃起來口感味道和營養價值都大致相同。蘑菇的卡路里和脂肪都很低，一杯蘑菇就只有大約20卡的熱量，而且蘑菇的蛋白質含量比一般蔬菜高，營養價值豐富。它亦含豐富的水溶性纖維，可增加飽肚感和幫助降膽固醇。另外，蘑菇有豐富鉀質；鉀質有助維持體內電解質平衡，能幫助降少水腫出現，有助排出飲食中攝取過多的鈉質，有助穩定血壓。

這道香煎蘑菇牛肉餅美味香口有有營養，相信大人小朋友都一定會喜歡。

【香煎蘑菇牛肉餅】

材料：

瘦免治牛肉 100克

蘑菇 8粒

雞蛋 半隻

洋葱 1/4個

調味料：

茄膏 半湯匙

麵粉 1茶匙

喼汁 半茶匙

鹽 半茶匙

黑胡椒 半茶匙

麵包糠 1湯匙

做法：

1.把蘑菇切片，洋葱切粒，打發雞蛋。

2.爆香洋葱，放入蘑菇煮熟後備用。

3.把洋葱、蘑菇、牛肉、雞蛋和調味料混合，製成數個圓餅。

4.把牛肉餅兩面煎至熟透便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。