唔急簽公司！許廷鏗唔怕被指吊高嚟賣：似揀女友睇緣分

歌手許廷鏗（Alfred）今日現身銅鑼灣舉行直播靜音音樂會，過半百名Fans需戴上耳機才能聽到偶像唱歌，席間Alfred用碰手肘方式同Fans握手，氣氛熱烈。講到商場大電視亦有轉播，他笑言其母及婆婆於樓下做觀眾：「佢哋低調又怕醜，冇邀請佢哋上嚟。」

他謂首次做靜音音樂會好Surprise，除了是四面台形式獻唱之外，其歌聲會直接傳遞至Fans的耳機內，感覺好赤裸同時又好開心有新嘗試：「呢個形式將會係大趨勢，因為唔受環境限制，戴咗耳機企遠處都聽到。（驚唔驚唱得唔好、發台瘟啲Fans就聽到晒？）做歌手嘅基本就係要練好啲歌，今次當係Mini Show Case咁做，希望之後都會再搞。」

現為自由身的他表示接下來會發掘更多音樂的可能性，對簽唱片公司冇時間限制：「暫時係自家製作，如果有間唱片公司有相同理念，又互相有興趣都唔會抗拒。（左揀右揀會唔會畀唱片公司覺得你吊高嚟賣？）唔會咁講。（睇錢？）睇配套，真係冇限制，就好似揀女友一樣睇緣分。（胡鴻鈞話好Welcome同你同公司。）都冇問題，我都期待同唔同歌手合作。」