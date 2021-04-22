本日日本：無印良品橫濱新店　設關東首個食品專賣場

無印良品又有新店開幕！號稱關東最大的新店進駐橫濱剛翻新完畢的港南台BIRDS商場，更設有關東首個大型食品專賣場，喜歡新鮮食材的朋友不要錯過。新店設於商場的1樓及地庫1樓，售賣衣服及生活雜貨的1樓樓層於本日開幕，而售賣食品及新鮮食材的地庫樓層則會於5月14日登場。

無印良品到目前為止只在AEON MALL堺北花田店及京都山科店開設食品專賣場，港南台BIRDS店是全國第3間，亦是關東的首間，希望透過「美味的定義」這個主題，增加消費者與生產商之間的信任及交流。除了售賣當造的蔬菜外，還有不少新鮮食品、雜貨、熟食等，此外亦引入不少馳名老舖，例如創立於大正14年（1925年）的鮮魚專門店中島水產株式會社。另外，為減少浪費，店內約30種食品包括咖啡、堅果和乾果按重量發售，最少20克起。同時設有開放式廚房，營養學家、飲食顧問、生產商及顧客可在這個空間交流及學習，並使用當地食材製作出多款原創食譜，更會定時為大眾直播。

無印良品 港南台BIRDS

地址：神奈川縣橫濱市港南區港南台3-1-3 港南台BIRDS B1．1F

營業時間：10:00am~8:00pm