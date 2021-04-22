同阿Sa再續「母女情」　惠英紅重遇初戀情人

影后惠英紅與蔡卓妍（阿Sa）在英皇電影《感動她77次》中繼《原諒他77次》中再續「母女情」，惠英紅笑說：「呢個媽咪角色，喺兩集遭遇各有不同，上次遇着個比較粗暴嘅老公，唔識珍惜身邊人，係個幾委屈嘅舊社會女性，甜酸苦辣都在肚裏。喺《感動她》丈夫離世，重遇初戀情人，都5、60歲，點算？」

戲中有趣的是，她的丈夫與初戀情人均由鄭丹瑞一人分飾，她說：「雖然第1集，我老公角色唔係太討好，但觀眾好喜歡，非常接受呢個合作班底，所以新1集，我嘅角色千揀萬揀，都希望似番老公，於是初戀情人就由旦哥（鄭丹瑞）再演。」

她與導演邱禮濤是相識多年的好友：「我10幾歲就同佢喺邵氏共事，一大班人收工後食飯、打波傾偈，可以話係一齊成長，佢強項係對社會觸覺好敏銳，多年來唔只識拍《人肉叉燒包》，仲願意嘗試其他題材，拍愛情片一定要接地氣，唔係年輕觀眾會睇唔落去，可見導演係個與時並進嘅人，正如我對社會轉變都好敏銳，如果一個人唔想同社會脫節，就一定要保持呢種敏銳。」

惠英紅覺得阿Sa與周柏豪比上集成熟了，對生活與愛情的想法均較上集有進步，她說：「如果我有兒女嘅話，都會同電影一樣，係個幾開明嘅媽咪，人生短短幾十年，如果有緣走埋一齊，就唔應該浪費時間，我覺得佢哋有啲浪費時間，既然相愛，何不包容與珍惜對方呢？」