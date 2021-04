快閃店開催　親民價入手意大利製手袋

意大利皮革工藝精湛出色聞名全球,於佛羅倫斯當地已經匯聚不少皮革大廠及工匠,基本上任何皮具產品只要有Made in Italy烙印都已經算是對其品質的一種肯定。去年創立的本地新進手袋品牌GOIAS,推出的所有手袋設計都是採用意大利皮革並於意大利製造,能夠以Made in Italy作為品牌最強賣點,全因為主理人Gigi Chak擁有10多年手袋設計豐富經驗,曾經於多個不同品牌包括:Armani Exchange、D Square、Diesel、Folli Follie及Cath Kidston擔任手袋設計及採購工作,所以早與意大利皮革廠商建立了穩定的合作關係,因此才可以讓GOIAS手袋以Made in Italy上乘工藝打造。

今季GOIAS暫時推出了合共8個不同袋款設計,當中的Tote Bag、Bucket Bag、Box Bag、Flap Bag、Camera Bag及Vintage Bag等,均用上簡潔利落線條配襯精緻的金屬扣及拉鏈細節點綴,分別推出象牙白、粉紅及淺灰等多款散發夏日活力的色調。除了低調易襯的荔枝皮(Cow Grain Leather)及磨砂皮(Ruga Leather)選擇外,更有壓印上鱷魚皮革紋理的奢華款式。雖然GOIAS打正旗號Made in Italy,但難得所有手袋定價仍然保持相當吸引力(最貴款式2千幾),喜歡簡約風格同時對品質有所追求的年輕女性自然會識得對號入座,由即日起至5月6日GOIAS更選址於銅鑼灣崇光百貨開設期間限定店,有興趣的可以親身到場慢慢揀啱心水款。