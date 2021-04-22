拍外景都要住總統套房！黎耀祥眼中最豪氣係邊個？

藝人黎耀祥與阮兆祥在主持的節目《雙祥見》中談到圈中前輩大方請客，阮兆祥最記得初入行時每次和梅艷芳聚會她也會大方結帳，曾志偉每次完成拍攝《獎門人》後均會帶大家邊開會邊食消夜，每次人數最少兩圍，持續將近一年，非常大方。黎耀祥則指萬梓良是圈中數一數二的豪客，當年拍攝《大家族》時，他經常在飯堂預先放下錢，所有人到飯堂食飯時也不用付錢，更額外多放幾百元給食堂的老闆煲靚湯給所有工作人員飲，十分貼心。他指萬梓良也十分捨得豪爽自己，當年到馬來西亞拍外景更入住總統套房。

兩人又講到心目中的男神，黎耀祥指年輕時的男神是李小龍，因為他除功夫了得，學識也淵博，讀哲學的他散發着一股獨特的氣質和修養，更練成一身完美的蝙蝠肌。阮兆祥的男神則是周潤發，最欣賞是他獨有風流倜儻的魅力。黎耀祥聞言非常認同，尤其發哥的親切是沒有人可以抗拒，他記得每逢在清水灣出外景，愛行山的發哥每次一見到外景車都會主動上前打招呼，而且還會親自買上兩大袋飲品給大家，令黎耀祥也不禁說：「神愛世人！」他對別人的愛護和親切是無人能及。阮兆祥繼續大讚發哥除了對人親切，遵守承諾，也尊重身邊的所有人，真的是娛樂圈的典範。