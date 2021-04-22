4次扮李小龍　陳國坤覺得邊次最滿意？

藝人陳國坤為「武打女星」楊盼盼主持的香港開電視節目《盼你賞面》擔任嘉賓。陳國坤雖然未見過李小龍真人，但因為一套電影《精武門》就為他着迷，他說：「龍哥（李小龍）對我由細到大嘅影響都好特別，細個因為佢，我會周身郁，好有表演欲，到大個咗開始睇佢嘅書，慢慢會鍾意佢嘅世界、佢嘅價值觀，我個人都變得好有正義感。」

入行多年以來，他分別於電影《葉問3》、《葉問4》、《少林足球》，及劇集《李小龍傳奇》中，扮演過4次李小龍角色，其中《李小龍傳奇》令他有最大體會，他說：「拍攝7個月，好享受，演了李小龍一生，更加了解李小龍嘅細節，感覺就好似佢陪住我拍咁，對佢嘅了解都一日比一日熟，拍完有少少憐憫佢嘅感覺，發覺佢原來好無助、高處不勝寒。」他又指《葉問4》是所演過的李小龍角色中最滿意的一個。

感謝周星馳提攜

節目中陳國坤又感謝周星馳，因參與《少林足球》、《功夫》令他知名度大增，他說：「簽咗8年約，拍咗2部電影，比好多人拍二、三十部更有用，首先是得到人哋對自己嘅認知同認可，而且喺拍攝過程中又吸收到好多嘢，2套戲嘅角色都令觀眾有記憶。」