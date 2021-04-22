I奶隊長夢見露　胸降AV界

有競爭先會有進步！要喺殘酷嘅日本AV界生存，更加要明白呢個道理，難怪AV廠S1同Moodyz，即使隸屬同一集團，依然鬥餐懵！眼見S1重金禮聘藝能人安位薰加盟，M廠亦不甘示弱，搵嚟今期「世界Cup」主角——人稱「爆乳隊長」嘅夢見露應戰，AV迷呢期真係好有眼福！

顏值分析

今年21歲嘅夢見露，面尖尖，眼大大，鼻高高，生得都幾標致，顏值算OK，只係膚色比較深，身材偏矮偏橫，但係有一對咁吸睛嘅爆乳，少少美中不足又算得係乜嘢呢！

憑社交網出位

家陣好多女仔都會經營自己嘅網上平台，阿妹亦唔例外，而且早喺2016年已經用「隊長」個花名開設個社交網，並憑住性感靚相，獲得唔少網友力撐。後來，阿妹仲被邀請參與電視演出，包括喺綜藝節目《跟拍到你家》粉墨登場。

拍寫真賺人氣

由於阿妹嘅身材太出眾，冇幾耐被出版商睇中，邀請佢拍攝寫真，並且喺上年3月推出首隻寫真碟《隊長！！》。講真阿妹都幾識得博出位，演出寫真時好進取，除咗三點外，身體其餘部位露得都露，難怪人氣愈嚟愈勁，亦令佢轉投AV界變得更具話題性。

最新動向

阿妹嘅首隻AV作品《Iカップ爆乳グラビアアイドル AV解禁》喺今個月推出，雖然話係處女作，但睇番佢嘅演出一啲都冇怯場，床上功夫似乎幾熟練吓，喺男優嘅刺激下，仲會表演埋潮吹，擺明係性女一名，睇嚟要好有機會攞到本年度嘅新人獎。想知多啲佢嘅動向，不妨Click入佢嘅社交網，順便睇吓有乜性感相。