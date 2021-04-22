終於「放疫監」！吳業坤獲麥明詩送跑步機竟然做埋善事

歌手藝人吳業坤自日本Working Holiday返港後，因疫情關係一直住在酒店隔離，就連日前31歲生日都要獨自度過。今日踏正凌晨12時，他終於「放疫監」，踏出酒店後有家人及公司同事前來接他，還送上一碗暖笠笠的四寶丸，向來饞嘴的他即時品嘗，事後坦言相當感動。

吳業坤的多件行李中，包括好友麥明詩送給他作為生日禮物的跑步機，他珍而重之的親自搬上車，接受東網訪問時謂：「真係恍如隔世，之前喺日本落機，都未算真正返到嚟咁，因為要隔離，雖然酒店房有窗，但唔開得，依家先可以真正吸到一啖新鮮空氣，係幾開心事，不過屋企隻貓就唔係好認得我。」說到跑步機，他指原本麥明詩送了一部較貴的型號給他，但舖頭送錯貨，最終有2部機：「因為隔離期送咗嚟送唔返出去，我問舖頭，可唔可以我買咗佢，再送畀人，點知佢哋話送埋畀我，後來架平啲嘅跑步機，我送咗畀殘障人士宿舍，等佢哋可以做行路運動，算係做咗善事。」

他坦言隔離期間感受到人間有愛，朋友們怕他不夠吃， 不斷送上美食、補品，怕他生日苦悶、寂寞，送上靚酒，而他表示這21日相當充實，更作了一首歌《一路》，出來便可以宣傳，會盡快返公司跟同事見面。