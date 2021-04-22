戴祖儀被整蠱仍表現鎮定 　網民讚大方得體

藝人李健宏（KB）主理的整蠱節目《情義兩難全之玩爆你個腎》，日前播出整蠱藝人戴祖儀的一集。話說戴祖儀生日當天，獲Fans Club幹事邀請下拍Vlog，壽星女滿心歡喜到了現場，不知自己成為被整蟲對象。期間，有自稱是「孤兒」的粉絲想得到她的簽名，並表示有玩具想買但買不起，戴祖儀相當有愛一一答應對方要求，並送玩具給對方。

突然有假扮食環署的工作人員殺入店舖，指現場有大批人士聚集，疫情下舉行活動是需要申請，並直指戴祖儀是活動的負責人。戴祖儀多次解釋是次不是公開活動，以及自己不是負責人，但都不得要領，現場全部人士均被抄低身份證資料。全程氣氛嘈炒兼火爆，粉絲與「食環人員」鬧交，又突然殺出假記者，戴祖儀要出面調停，但又要為自己辯護，場面一片混亂，但她仍表現鎮定處變不驚。

嚇到腳軟瞓地

事後有工作人員拿出生日蛋糕出來時，壽星女才知被整蠱，激動得瞓地舒一口氣。她表示自己被嚇到腳軟，又自責明明學過法律，但當時又記不起未能發揮。網友大讚她有愛心和有品，危急情況下仍表現大方得體，以講道理方式為自己抗辯，值得學習。