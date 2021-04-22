拉丁索女　床戰勁奔放

講起拉丁女郎，筆者第一時間諗起着住性感舞衣嘅索女，個性奔放又待人熱情，一旦慾火被撻着，更會流露出令男士無法抗拒嘅野性！正如今次介紹嘅3套四仔都係由拉丁索女孭飛，當中嘅肉搏場面真係激到嘭嘭聲！

四仔尋人記

拉丁女郎嘅魅力真係勁，勁到四仔名廠Reality Kings特意炮製系列式作品《Poppin' Latin Pussy #18》。影片由Valentina Jewels、Sophia Leone、Gia Vendetti等6位拉丁裔脫星演出，故事講述男脫星跟隨四仔迷建議，偷偷尋訪呢班索女，繼而引誘佢哋玩床上肉搏，當中嘅必睇位，莫過於近期紅到發紫嘅Sophia Leone。呢位索女自2015年出道以來，被好多四仔迷奉為女神，仲喺各大四仔頒獎禮中獲得提名，絕對係一位實力派脫星。

女神級演出

由Spizoo推出嘅《Latin Goddess》，居然夠膽以拉丁女神嚟命名，無理由唔鑑賞一下吧！影片由四仔名導Alis Locanta主理，有份演出嘅6位脫星都係來自西班牙，身上散發住拉丁女郎嘅魅力，床上演出更加係勁激情。特別要留意Ginebra Bellucci，除咗樣靚身材正外，仲好識得以火辣攻勢俘虜床戰對手，值得一睇再睇。

癡女玩色誘

面對拉丁癡女嘅色誘，巴打們有冇信心忍得住唔出手？好明顯，呢套由Pure Taboo炮製嘅《Uncle Charming》，就係考驗男士定力嘅出色作品。片廠搵嚟最愛拍劇情類四仔嘅名導Bree Mills執導，並出動兩位當紅青春脫星Emily Willis同Jaye Summers作招徠。故事講述生性放蕩嘅佢哋，某日遇上一位中年漢，但冇因為咁而有所收斂，反而借故玩色誘……經過激烈嘅肉體交流中，兩位癡女嘅心境開始出現微妙變化。