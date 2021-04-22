4千呎花園任愛犬放電　鄧詠雪同Chok王都柏文爭寵

歌手鄧詠雪（Suetzi）的德國純種都柏文「兵仔」，體形龐大，重約90磅，目光如炬，令人望而生畏，她說：「屋企想養狗看門口，但香港好少呢啲咁大隻嘅狗種，於是喺網上搵，結果對佢一見鍾情，立即由日本訂佢返嚟。（幾錢？）連運費要幾萬蚊，不過都搞咗3個月，最記得我要去機場接佢。」

都柏文屬軍用犬，問兵仔是否特別具攻擊性？她笑說：「都惡，會成日吠，有次同佢出街，佢不停吠後面啲車，搞到我好尷尬。佢太大隻，撲埋嚟會推跌我，佢企起身超過1米70，仲高過我。」故她甚少出外遛狗，並說：「屋企個4,000呎花園夠佢跑，但帶佢出街都有優越性，佢好型仔。」

不過探訪當日，兵仔不但沒亂吠，還「任抽水」，要他做Sit、Down、Walk、Hand等，指令動作時完全配合，相當乖巧。最搞笑是影大特寫時，兵仔都一定騷出7分面的Chok樣，坐定定在鏡頭前不肯走，似乎相當鍾意上鏡！Suetzi聞愛犬被讚可愛時，她說：「佢平時唔係咁，唔會咁乖㗎，可能知有曝光機會。」她不介意兵仔升呢做明星狗，又大爆愛犬識睇眉頭眼額，知道一家之主是鄧父，故在爸爸面前會特別乖，令她失寵：「阿爸會買零食、靚牛肉畀佢，我都懷疑兵仔先係阿爸親生。」

對貓哥哥特別溫柔

除了兵仔外，她還養了5歲大的雄性布偶貓「毛毛」，問如何令貓狗融洽相處？她稱愛犬雖然會吠屋外的流浪貓，但對毛毛特別溫柔：「可能佢哋一齊長大，同埋兵仔啱啱嚟屋企時，毛毛都盡哥哥嘅責任喺籠外陪佢，不過隻狗條脷太長太多口水，所以毛毛唔鍾意兵仔舔佢。」

兵仔小資料

品種：德國純種都柏文

性別：男

年齡：4歲

體重：約90磅

身價：逾1萬，每月開支約5,000元

出生地：德國血統，日本出世

注意事項：要提供足夠空間給狗隻放電，每周沖一次涼，一日食一餐狗糧，隔日轉食溫水煮至近半熟的靚牛肉。