【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月十二辛丑土收日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：修造、作灶、納畜

忌：開渠、放水、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊

遇到難題要及時解決，以免成為事業絆腳石。

金牛

多留意別人的說話，可獲得有利工作的資訊。

雙子

貴人助力強，只要謹慎投資，破財風險大減。

巨蟹

愛情運不錯，外出活動或可邂逅迷人的異性。

獅子

易與同事發生摩擦，遷怒別人前宜自我反省。

處女

財運旺，燦爛笑容有機會為你帶來意外之財。

天秤

鴻運當頭，長輩是貴人，適宜外出洽談生意。

天蠍

工作易出錯，若感到疲累，宜爭取時間休息。

人馬

事業運不佳，做事忌馬虎，否則會有大麻煩！

山羊

桃花運極強，易於社交場合獲異性朋友關照。

水瓶

遇到不錯的合作夥伴，可於投資方面有進帳。

雙魚

行動力轉弱，患得患失的心態將影響事業運。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）龍 易犯錯

鼠

具進取心，工作表現有突破，可獲上司賞識。

牛

活力十足，處事高效，可以輕鬆地完成工作。

虎

人氣高企，身邊人樂意親近，助你解決難題。

兔

吉星高照，工作表現出色，身邊人刮目相看。

龍

行事粗疏，提防因大意令之前付出化為烏有。

蛇

精神飽滿，是時候用工作表現來證明實力了。

馬

跟公司上下打成一片，實現工作目標不是夢！

羊

是日沖煞，壓力沉重，與人相處容易情緒化。

猴

財運上升，多與人接觸可為公司創造好業績。

雞

情緒易暴躁，謹記鲁莽行為會惹來更多麻煩。

狗

上午運勢欠佳，重要事留待中午後才處理吧！

豬

不宜操作投資事務，分分鐘會令你血本無歸。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

五行彩妝 助你提升運氣

化妝除了是對重要場合的尊重外，更是別人認識你的第一印象，所以能夠幫助你建立好氣場的彩妝十分重要。要是能夠挑選適合自己的幸運顏色，說不定能碰上好姻緣，出門順順利利。

如果未清楚自己八字的朋友，可以向專業的算命師傅詢問。如果已經清楚的朋友，就可以利用五行相生相剋原理，來挑選適合自己的幸運顏色！

五行缺火的女生：

適合挑選橘紅色、粉紅色、珊瑚粉橘色的眼影，更可以配搭大紅色的霧面唇膏，利用顏色的五行增強運氣。同時，配合了初夏的潮流，亦讓肌膚更顯白皙。但要記住，黑色、灰色、金色、白色等顏色都要避免選擇。

五行缺木的女生：

很多女生都會害怕選擇青色的彩妝，覺得顏色過於浮誇，甚至不懂得如何配搭。其實喜歡低調的女生，還是可以選擇墨綠色，同樣增強運氣又不失高雅。用掃輕輕把墨綠色的眼影塗上眼簾，以增強輪廓感，做出時尚耀眼的妝容。但要記住，黃色、金色、白色等顏色要避免選擇。

其實女生經過用心打扮後，除了明艷照人外，運氣亦會隨着一整天心情愉悅而有所提升！如果想清楚其他五行屬性，下次刊期自有分曉。