謝安琪隨時加盟ViuTV做一姐　同張繼聰打對台！

近月連番硬撼無綫的ViuTV，自知旗下較具人氣的「彈藥」只得男子組合MIRROR及外援藝人，難敵擁有眾多當紅小生及花旦包括王浩信、陳豪、蕭正楠、李佳芯、蔡思貝以及一眾星夢歌手如吳若希、菊梓喬、胡鴻鈞的無綫，加上無綫最近與3大唱片公司破冰，旗下歌手如張敬軒，李幸倪、陳奕迅等親身上陣或輪流「亮相」，群起支持，故ViuTV扭盡六壬出招還擊！

有指ViuTV高層秘密「招兵」，瞄準具知名度但又非跟無綫「有親」的歌手及藝人斟洽加盟，為跟無綫展開長久戰作好準備，除早前急「表忠」推掉無綫《聲夢傳奇》導師、博做《Chill Club》「歌王」的許廷鏗外，有傳與麥浚龍（Juno）結束3年合作、於今年1月回復自由身的天后謝安琪（Kay），是電視台的終極目標，希望借助其天后之力跟無綫抗衡到底！

有傳ViuTV雖未能如Juno當年般豪擲千萬加盟費，但就提出「雙贏」合作條件作利誘，以Kay的天后效應，不但吸引贊助商揼本投資大製作劇集，讓5年前拍過無綫劇《殭》的她再嘗「女一」滋味，而最大彩蛋是ViuTV的「姊妹公司」是有份籌辦演唱會的唱片公司大國文化，正可為她出碟及舉行香港甚至世界巡迴演唱會，只要Kay肯加盟，「鎮台之寶」及「唱片公司一姐」銜頭雙手奉上！事實上，近大半年傳與Juno鬧不和的Kay，就算有新歌推出，亦因宣傳不夠而成效不似預期，不過其人氣依然高企，據知商演價未受疫情影響，每個騷企硬60萬至70萬元仍然有價有市，相比MIRROR雖然「人多勢眾」，但身價仍少她10萬元。

然而，闊別無綫4年的張繼聰早前重踏電視城錄影《勁歌金曲》後，又偕陳家樂以電影《總是有愛在隔離》的演員身份亮相《開心大綜藝》，為無綫對撼同晚舉行的《Chill Club》頒獎禮而出力，似有重新效力無綫之意，如Kay加入ViuTV，或跟老公上演夫妻打對台的「花生劇」。

ViuTV製作部副總裁金廣誠受訪，承認聯絡過Kay傾合作：「係有節目搵佢做。（傾佢加盟？）我哋大門長期打開。（陸續斟洽其他有分量嘅藝人？）歡迎同任何藝人合作。（傾埋張繼聰？）唔排除呢個可能。」至於張繼聰則透過經理人回覆：「只要太太開心就會支持，況且依家兩台都好開放，可以自由兩邊走。」他坦言不排除返無綫拍劇的可能性，但今年電影檔期已排滿，感激影視圈給他演出機會。至於助陣ViuTV一事，Kay未有回覆。