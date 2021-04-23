AV女優Milkshake調酒 睇到人好怕醜！

乳勢有時頗大，用嚟形容AV女優橘瑪麗就啱晒！日本AV名廠SOD喺新宿歌舞伎町開設嘅SOD LAND，可以話「男人的樂園」，粉絲們終於唔使隔住個Mon，可以近距離接觸AV女優！而橘瑪麗就喺第4層嘅酒吧工作，佢負責做調酒師整嘢飲畀大家，話明係男人的樂園，如果簡簡單單整調酒梗係冇人幫襯啦！

橘瑪麗都好識做，佢以比堅尼上陣，大晒佢嘅36H巨胸，佢調酒時巨胸跟住身體晃動，真係睇到人好怕醜！佢仲要擺埋喺心口到搖，晃動嘅幅度更加強勁，網友封佢呢招為「Milkshake調酒」！佢將呢條Milkshake片擺上社交網，輕輕鬆鬆吸咗幾千Like，佢仲用中文問大家：「這樣我就能做出美味的cocktail，想喝嗎？」網友們紛紛留下心心眼，排住隊嗌想飲呀！

橘瑪麗現年28歲，身高167cm，擁有36H巨胸，佢落海做AV前，其實係牙齒衞生員。而父母係唔知佢做AV，佢講過：「可能爸爸都睇過我作品，我從來冇講畀佢哋知我拍AV，同埋我係獨生女，真係唔敢想像佢哋知道後係咩反應！」橘瑪麗吸粉絲都有一手，喺社交網清一色係性感相，差唔多有9萬人Follow佢㗎！

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