調查發現Total Swiss健康產品成效佳獲推崇

【特約報道】高血脂、過敏症、高血壓、濕疹和糖尿病是港人常見的長期病患，不少人選擇服用營養健康產品增強體質，舒緩病症帶來的不適。然而，坊間的營養健康產品種類五花八門，成效參差。著名營養健康產品品牌「Total Swiss(龍騰瑞士)」早前進行意見調查，大部分受訪者表示服用品牌旗下的Fit Solution(細胞完全元素)產品有效舒緩頑疾症狀，效果較其他品牌更理想。

Fit Solution是Total Swiss的皇牌健康產品，含有多種天然營養素， 一向深受關注健康人士的歡迎和信任，更曾獲得「最受醫護人員歡迎健康品牌大獎」。為了解用家對產品的滿意程度，Total Swiss於上月進行意見調查。86%受訪者為41歲或以上、逾半受訪者屬在職人士，以自僱及專業人員為主。另外，家庭主婦及退休人士所佔比率也較高。調查發現，受訪者最常見的長期病患是高血脂/高膽固醇，其次為過敏症、高血壓、濕疹和糖尿病；其中61歲或以上受訪者患有高血脂/高膽固醇的比率最高，達44.8%。大部分受訪者每日服用Fit Solution產品，其中接近7成受訪者已服用4年或以上，他們信任產品的功效，非常滿意/滿意程度高達99.4%。

產品見效快 效果勝同籌

調查亦發現，四成有長期問題的受訪者服用Fit Solution 3個月內，開始感到頑疾狀況有舒緩跡象，其中以51至60歲年齡組別受訪者感受反應的速度最快，逾兩成在服用產品一個月內已經見效。有長期問題的用家當中，最多人表示Fit Solution有能效舒緩三高及過敏；產品對舒緩濕敏亦有幫助。八成受訪用家都認同，服用Fit Solution後精神狀態及體力均有改善。另外，有五份之一受訪者曾使用其他品牌的細胞營養產品，他們均認為Fit Solution的效果較其他同類型產品更佳。大部分受訪者表示不但在未來12個月會繼續購買Fit Solution產品，更會將其推薦給家人和朋友。

加入專業協會 恪守行業規範

Total Swiss創立於2010年，不但是全球首家，亦是全球最具暢銷能力的細胞完全元素國際公司，目前在香港、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼、越南、泰國、日本、菲律賓、韓國等地設有銷售據點。集團在德國擁有研究團隊，專責研究細胞營養產品，並於瑞士自設廠房生產，確保產品質素。除了Fit Solution系列，集團還有其他營養保健系列和美容系列產品，切合關注健康和美容人士不同需要。

集團為進一步提升品牌形象和增強消費者對產品的信心，最近加入香港保健食品協會成為會員。該會是香港政府註冊的非牟利團體，自2005年成立以來致力推動本地保健食品行業的發展和規管。作為協會成員，Total Swiss承諾會作出負責任的廣告宣傳，同時關注產品的質素和安全性，保障消費者權益，積極履行企業社會責任。