《愛．回家》周嘉洛被整蠱　為蘇韻姿大膽鬧單立文

無綫節目《大整蠱》昨晚玩到去處境劇《愛．回家之開心速遞》，眾演員夾埋整蠱平日相當好脾氣的周嘉洛。周嘉洛與蘇韻姿為演出在錄影廠練舞，他突然被傳召要去見高層曾勵珍，離開20分鐘後，再折返錄影廠發現蘇韻姿練舞跣腳跌親頭部，滿地血，瞓在擔架床上狂喊：「我隻腳郁唔到呀！」呂慧儀、湯盈盈、滕麗名哭哭哭啼啼，相當逼真。

周嘉洛見蘇韻姿受傷嚇到面青青，更轉了Channel講英文，湯盈盈用英文講述事發經過。他在蘇韻姿身邊安撫，但卻受盡千夫所指，單立文（豹哥）更不停鬧爆嘉洛：「你走咗去邊，冇睇住佢㗎咩。」內疚、自責又焦急的周嘉洛谷到爆，竟然扯開口罩膽敢喝豹哥：「收聲呀，送走咗佢先啦！」豹哥繼續鬧：「叫咗白車喇，你發咩爛渣，都係你走咗佢先咁，我打畀你阿媽先喇，要通知佢家人㗎。」蘇韻姿亦好戲地配合地激動地說：「如果我對腳郁唔到咁點算，我點交租呀，係咪你幫我交租，係咪你幫我照顧媽咪？」周嘉洛再爆豹哥：「你唔好再刺激佢喇，我求吓你。」周嘉洛繼續安撫蘇韻姿，為免穿煲，她見好就收說：「我整蠱你咋。」

被整蠱的周嘉洛認真嬲到爆，面都紅晒，不過好快就笑番：「唔好攞呢啲啲嚟講笑嘛。」呂慧儀說：「我未見過佢咁惡㗎。」蘇韻姿即抱抱周嘉洛道歉呵番，他說：「頭先入到嚟真係好恐怖，見到啲血，個心真係好慌，你哋咁好戲嘅。」蘇韻姿笑說：「你好冷靜喎，我問你我阿媽邊個照顧，你冇答我。」他笑說：「我心諗，你整親個頭啫，唔使養埋你阿媽吓嘛！」