動物集結！組隊滲透家居

每個人都對日常使用的物品有一個既定的風格，當中又以動物類最得人歡喜，一來愛小動物者眾，二來動物家品層出不窮，單單是貓咪狗狗都品種繁多，無處不在滲入你家！

最新3款動物小物，都是卡通化的造型，包括「軟綿綿半圓動物地墊」、「圓滾滾毛絨喵坐墊」和「動物造型眼鏡布」。第一款「軟綿綿半圓動物地墊」，以動物半圓大頭為造型，分別有老虎、狗狗、熊貓、獅子、黑貓和黃貓6款，不能少的是防滑設計和強勁的吸水力。再加上活性印染，不易褪色和縮水，可機洗、手洗和乾洗，非常方便。