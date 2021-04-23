動物集結！組隊滲透家居
2021年04月23日 10:00
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每個人都對日常使用的物品有一個既定的風格，當中又以動物類最得人歡喜，一來愛小動物者眾，二來動物家品層出不窮，單單是貓咪狗狗都品種繁多，無處不在滲入你家！
最新3款動物小物，都是卡通化的造型，包括「軟綿綿半圓動物地墊」、「圓滾滾毛絨喵坐墊」和「動物造型眼鏡布」。第一款「軟綿綿半圓動物地墊」，以動物半圓大頭為造型，分別有老虎、狗狗、熊貓、獅子、黑貓和黃貓6款，不能少的是防滑設計和強勁的吸水力。再加上活性印染，不易褪色和縮水，可機洗、手洗和乾洗，非常方便。
第二款「圓滾滾毛絨喵坐墊」，物如其名就是圓形的坐墊，加上貓耳朵和貓尾巴，Cute到爆，共有4款不同「貓式」如白貓、黑白貓、棕白貓和黑貓，外套可拆出清洗，保持衞生。至於最後一款是「動物造型眼鏡布」，最特別是布中的動物亦是「四眼」，布料採用無絨毛超細纖維，可擦拭手機、行動電源、化妝品、隨身鏡，柔軟不易刮傷擦拭表面。有超強的去污力，可重複使用。一共有6款，包括胖橘貓、美短貓、美白貓、黑士奇、橘柴犬和白士奇。「軟綿綿半圓動物地墊」和「圓滾滾毛絨喵坐墊」在台灣網站 ( https://bit.ly/3v6POZD ) 有售，而「動物造型眼鏡布」則在Pinkoi熱賣。