【驚爆】趙麗穎馮紹峰宣布離婚：會共同撫養孩子！

內地女星趙麗穎與老公馮紹峰傳出離婚多時，二人的工作室今日同時發出聲明，宣布他們已決定和平分手結束婚姻關係，並已於近日辦理相關手續，未來會共同撫養孩子。而馮紹峰自己亦在社交網留言給趙麗穎：「日子很長，過去很好，願未來更好！」

二人離婚消息一出，不少內地粉絲感嘆他們仍未補辦婚禮，但已經搞離婚，實屬可惜，但有人指對他們離婚不感意外，又指馮紹峰一直花心，有人更稱看到趙麗穎的眼神，就察覺婚變端倪。

趙麗穎與老公馮紹峰一直被喻為內地高顏值CP，在2018年10月16日，趙麗穎與馮紹峰晒出結婚證書，官宣結婚，翌年3月8日，馮紹峰發文宣布趙麗穎誕下一子。大家以為他們幸福美滿，可是近年不時傳出他們離婚消息，更指馮紹峰為情消瘦！

回顧「趙馮」情路：

2016年，二人合作電影《西游記之女兒國》。

2017年9月，網友爆趙麗穎與馮紹峰在家中宿一宵。

2017年12月，二人拍劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》，馮紹峰與趙麗穎被拍得身穿戲服並肩散步。

2018年8月，傳趙麗穎懷孕。

2018年10月16日，兩人晒出婚證官宣結婚。

2019年1月1日，馮紹峰發文宣布趙麗穎懷孕。

2019年3月8日，馮紹峰發文宣布趙麗穎誕下一子。