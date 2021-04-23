母親節：回饋媽媽辛勞•窩心紓壓推介

【營業資訊】OTO全新嘅按摩產品，設計實用窩心，最適合作為母親節禮物！即日起更推出限時優惠，趁機入手回饋媽咪啦！

媽咪日常打理家頭細務，雙手同背部容易麻痹、痠痛？

OTO Gentalhand 掌腰鬆 (GT-388) 創新結合手部氣壓，腰背揉捏及溫熱按摩於一機，配合時尚小巧與無線設計，媽媽可隨心用於身體各部位，隨時隨地享受一機多用的紓壓按摩。

OTO Iron 疲直舒無線按摩槍(RN-105) 外形小巧，容易掌握之外，4個高震幅頻率，可幫助熱身及深層肌肉按摩，促進痠痛肌肉血液循環。無線設計，適合成日久坐久站及做家務而經常酸背痛嘅媽咪可隨時隨地為自己深度放鬆，「不求人」!

升級設計的OTO 3D 頸背鬆 Plus (UB-78) 仿專業按摩師的揉捏及揉捶按摩，加上舒適的溫熱及氣壓按摩，全面照顧媽媽頸背需要，可更深層紓緩僵硬和痠痛的肌肉，於家中輕易緩解壓力造成的上半身疲累，令身心全面放鬆！

講到寵愛媽媽，一部功能齊全又適合家中大小的按摩椅必會是個令母親大人滿意十足的最佳選擇。

CP值極高的OTO Rockie Premium (RK-13) 特設電動"搖搖椅"效果。配合3D立體按摩機芯，為媽媽的頸、肩、背、腰、臀、大腿至小腿提供模仿按摩師的4個自選按摩模式 (揉捏、捶打、指壓及氣壓按摩)，徹底放鬆繃緊肌肉，紓緩疲勞，讓媽咪完成全日事務後躺在椅上全身享受按摩，放空一下！

想送一部功能更全面的大型按摩椅? 皇牌OTO Prestige完美至尊(PE-09) 備有超長L型導軌，配合嶄新的4D溫感按摩機芯技術及出眾的溫熱按摩，「按到邊，暖到邊」，全面呵護媽媽頸、肩、背、腰、臀、大腿、小腿至腳底，提供溫柔又到位的深度按摩，紓緩日常壓力及繃緊肌肉，每日都俾媽咪享受女王級嘅極緻體驗！

推廣期至2021年6月30日。受條款約束。

優惠詳情:

產品熱線:2549 4611