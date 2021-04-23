「奧斯卡前哨戰」趙婷《浪跡天地》獨立精神奪4獎

國際影壇盛事、《第93屆奧斯卡金像獎》將於香港時間下周一早上舉行，而被視為「奧斯卡前哨戰」的《第36屆獨立精神電影頒獎禮》（FISA）於香港時間今晨舉行。由於疫情關係，今年改於線上舉行。結果美籍華裔女導演趙婷（Chloé Zhao）大熱作品《浪跡天地》（Nomadland）勇奪4獎成為大贏家！

《浪》除了獲最佳電影之外，亦獲最佳導演、剪接以及攝影獎。此外，韓國女星尹汝貞繼續擸獎，她憑《農情家園》（Minari）勇奪最佳女配角。身在洛杉磯等待出席奧斯卡的她表現得好興奮。至於影帝方面，英國男星Riz Ahmed憑《金屬之聲》（Sound of Metal）爆冷擊敗《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）的Chadwick Boseman而勇奪最佳男主角。而同片的Paul Raci就奪得最佳男配角。而該片導演Darius Marder亦獲最佳首部作品獎。英國嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）憑《超犀女王》（Promising Young Woman）大熱封后！同片女導演Emerald Fennell則勇奪最佳劇本獎。至於羅拔艾特曼獎就由女星Regina King首度執導的《One Night in Miami…》奪得。