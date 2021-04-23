痘痘狂冒好煩惱？4招改善油性痘痘肌

悶熱的夏季殺到埋身，除了熱辣辣的陽光令人大叫救命之外，對油性痘痘肌的絲打來說更是苦不堪言；因為臉上出油事小，狂爆痘痘卻事大，加上陽光、口罩齊上陣，真是對肌膚的大折磨。想拯救臉部肌膚，當然要對症下藥，從日常護膚、生活入手，減少隱藏殺「肌」的出現。如果你都有這個煩惱，就要快快埋嚟睇睇！

減油保養

對於油性肌膚來說，臉上自然是比乾性皮膚更易出油，既然不能改變個人膚質就不如由外界減油。在挑選清潔產品和護膚品時要選擇清爽型產品，油脂含量要低，成分亦要簡單，最好含有抗痘成分。建議選擇泡沫綿密的潔面乳。而卸妝產品方面，卸妝水亦優於卸妝油，一來是因為質地較清爽，二來可避免乳化不當而堵塞毛孔。除此之外，化妝上也應選擇有控油功能的底妝產品。

注意清潔

這裏說的清潔並不是臉部清潔，而是用具的清潔，以防細菌沾上皮膚。塗護膚品、化妝品和洗面前要清潔雙手。而直接接觸面部的化妝刷、美妝蛋、粉撲都要定期清潔，建議至少1個星期清潔1次。另外，睡眠時用的枕頭套也是關鍵。不過面部的清潔手法也有講究，雖然洗面奶在臉部停留的時間不宜超過1分鐘，不過在洗面時亦可伴着泡沫在容易出油和痘痘多的地方打圈按摩，每個部位約各5秒。用洗面產品的次數亦可由1次變成早晚各1次，中午如果泛油嚴重，不妨用清水清洗多1次或使用吸油面紙，印走多餘油脂。

調整日常生活習慣

生活習慣與皮膚狀態亦息息相關，除了日常要注意防曬外，作息定時、避免熬夜、養成良好的飲食習慣（少油、少辣、少酒）都非常重要。視乎皮膚的情況可定期進行深層清潔及收縮毛孔。長出痘痘的時候，亦要忍手不要自行擠痘痘。

保持肌膚平衡

要維持皮膚的健康有兩個地方要注意，其一是肌膚的PH值，而另一個是皮膚的水油平衡。所以揀護膚品時，除了以控油補濕為首要條件外，更可注意產品是否有「調理、平衡」功能。