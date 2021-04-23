以正視聽！楊丞琳為阿媽發「每天洗澡」宣言

台灣女星楊丞琳日前在長沙完成內地節目《乘風破浪的姐姐2》後，即啟程返台灣，目前正在隔離中，她昨日網晒跳彈床後疲憊的自拍照外，更發文嚴正澄清：「我一天不洗澡就難受！」即引起網民熱議。之前她不時笑言「不愛洗頭」，就連粉絲也曾半開玩笑的來反問她，想不到這個互動，竟然惹來不少謠言。

她說近期不單有節目批評她不洗頭，開始更有謠言指她也不愛洗澡：「無知的人們開始炮轟我，包括一些學者專家。而這些批評恰巧被愛我的母親看到了，而且不只一次，她三番兩次提醒我，一定要找機會強調我每天都會洗澡。」

無奈要發表「每天洗澡」的宣言，她坦言覺得難受，但為了母親，決定「以正視聽」：「坦白說，我真心覺得沒必要告知大眾：『哈囉，我每天都會洗澡』，因為我真的每天都會喔。有必要解釋嗎？就算我不洗好了，干（關）路人屁事啊？而洗頭，確實不是每個人都會每天洗，所以我會拿這件事跟大家分享，有時也當作玩笑在開，不過這次因為是我母親受影響了，我可以感受到她很心疼我被罵，所以我在此發這篇我覺得很幽默的『解說文』。好了，別再亂說我是不洗澡的人了，我一天不洗澡就難受，謝謝。」