江宏傑心死離婚　與福原愛爭仔女撫養權　

32歲日本乒乓國寶福原愛，上月初驚爆婚變，被日本傳媒斷正她背着台灣乒乓王子老公江宏傑在日本偷食，與比她年輕5載的大學師弟密會3日2夜。事後，一直潛水避世的福原愛，發聲明否認出軌。江宏傑亦發表愛的宣言力挽婚姻，但有指他已死心，昨日已向高雄法院申請離婚，結束近5年的異地婚姻。

福原愛於今年初拋夫棄子返回日本後，留下3歲女兒Aila和2歲兒子Kou在台灣與江宏傑生活。2人離婚後，外界推測將為爭奪一對子女撫養權打官司。江宏傑所屬的華研國際證實他已聘請律師，而福原愛所屬的日本經理人公司則未有回應。

福原愛於2016年底嫁到台灣，與江宏傑人前人後出名恩愛。偷食事件曝光後，福原愛一直拒絕回台灣解畫，其友人更向日本傳媒爆料她在江家一直生活痛苦，受到老公精神虐待，又被奶奶視為搖錢樹，並與江宏傑的家姐鬧出姑嫂不和。但寄住在江家的愛媽福原千代，上月尾返回日本時，獲女婿江宏傑全家總動員送機。身為女兒的福原愛，卻未有到機場迎接行動不便的母親，兒子Kou本月3日2歲生日，她也沒有露面，惹來外界負評，早前更入圍日本師奶票選的「不倫藝人」冠軍，形象陷入谷底。