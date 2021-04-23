日本蜜瓜當造　搶試期間限定美點

有逛開日本超市的，不難發現近日多了日本蜜瓜上市，無他，每年4月至9月期間，正值當造之時，而日本蜜瓜主要產地有靜岡縣、熊本縣、茨城縣及北海道等地，屬當地高級水果之一、更有「水果之王」美譽，價格高，一個動輒由幾百至幾萬日圓不等，甚至一對以500萬日圓拍賣成交，絕對有價有市，不過，對廣大市民而言，抵食又好食才是王道，於是價格實惠而香甜多汁的款式如Prince Melon（王子蜜瓜）」 、「Andes Melon（安達斯蜜瓜）」等便廣受一眾水果迷青睞，而近日就有蛋糕店及酒店日本餐廳不若而同選用當造甜美多汁的蜜瓜，炮製成多款期間限定的清甜蛋糕與甜品，蜜瓜迷與甜品控可別錯過了。

搶眼吸睛蛋糕

日本最具規模及歷史最悠久的蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise於4月24日至6月30日期間以日本Andes Melon展開特別企劃，推出多款期間限定的特色蛋糕，首推搶眼吸睛的「天空島」，用上自家製鮮忌廉配上季節性的日本產青肉蜜瓜，半圓狀的設計，加上全人手製作，是限定商品人氣NO.1；由於「一盒5玉」（一盒5個）的蜜瓜供應有限，這款蛋糕可以說是限定中的限定品。此外，還有多款特色糕點，包括日本產蜜瓜撻、鮮忌廉蛋糕、蜜瓜魔方、蜜瓜圓撻、蜜瓜甜點卷、蜜瓜 × 杧果公主（蛋糕）、蜜瓜樂園、蜜瓜鮮忌廉蛋糕、蜜瓜千層蛋糕等，總有一款啱心水。必試的「天空島」，用上半個蜜瓜，挖空果肉後放入海綿蛋糕、士多啤梨、蜜瓜果粒、鮮忌廉，最後放回果肉，賣相吸引，味道清新香甜。

盡嘗鹹甜美點

想一次過品嘗多款鹹甜點的也可選擇蜜瓜主題的下午茶，沙田帝都酒店的櫻田日本餐廳由即日起至6月27日期間逢周末及公眾假期，推出全新的「靜岡蜜瓜午後喫茶」（需預訂）。用上日本靜岡蜜瓜炮製出多款鹹甜美饌，包括靜岡蜜瓜雪山棉花糖、忌廉卷、水信玄餅、馬卡龍等，另有汁煮鵝肝、海膽軍艦和鯛魚壽司等。下午茶還包括兩杯手調製作的蒸餾咖啡或柚子茶，也可以優惠價HK$198享用Clarence Hill汽酒一瓶；現時還可以激安優惠價享用下午茶（二人前）呢！