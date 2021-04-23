駱振偉單拖主持ViuTV頒獎禮：人生最大壓力嘅騷

藝人駱振偉（Thor）日前單拖主持ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，同時亦以新人身份角逐年度新人獎，問到事前大唔大壓力？佢笑話好大壓力，係人生主持過最緊張、最大壓力嘅騷︰「呢個頒獎禮係公司嘅一個盛會，感覺好唔同，份稿唔係我收過最難背、最難Handle，更難嘅稿都試過，但都冇今次咁大壓力，依家係代表住自己個電視台，唔想失禮公司、自己，亦都想證明自己係可以做到個好主持，令大家可以Enjoy個騷，其實最緊張都係頭兩Part，成日覺得做一個騷最難嘅地方就係要開好個頭，點樣令觀眾投入個騷。」

Thor謙稱雖然仍有進步嘅空間，但當晚已經竭盡所能做到最好︰「頭兩Part同Warm Up我都好用力，因為有好多大意義、資訊要講，例如『人人樂壇，音樂第一』，今次同其他頒獎禮唔同嘅係得獎歌係唔會唱，反而係用音樂行先，如果講得唔夠好，觀眾就會Get唔到，好老實講，做完頭兩Part我不斷同幕後同事講『我做完啦個騷』，哈哈！」同時佢話見到唔同唱片公司歌手一齊合作做好個騷好感動，大家都係着重表演多過個獎項。

講到頒獎禮其中一個環節係畀全部新人齊齊亮相演繹歌曲，Thor亦參與其中︰「去到嗰Part唔使做主持就當係休息。（攞唔到獎會唔會失落？）咁又冇，從來都冇諗過攞，因為自己唔係得歌手一個身份，但今年都想擺多啲時間喺音樂上面，之後有計劃會再出一首歌。」又話當到佢唱嘅時候見到全場Fans喪搖手上面嘅打氣棒，就覺得好Surprise︰「我老婆事後都話番畀我聽氣氛好好，可能佢哋想畀啲鼓勵我，話晒玩咗半晚可能Friend咗！」