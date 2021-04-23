【冇進步？】林作練拳被師姐捱打：呢個係策略嚟！

前港姐麥明詩舊愛林作與「百億富三代」鍾培生的百萬擂台戰9月舉行，下月他將首次參加拳擊比賽《Energy Fight 2021 第一回》。近期積極備戰的他到灣仔一間拳館練拳，他與師姐在擂台對打，林作全程捱打，沒有還手之力，他笑說：「呢啲Gentleman風度嚟嘅。」隨後他繼續捱打，展示近期所練的秘密武器「鐵布衫」腹肌。

學習拳擊20多日的林作開始收身，他笑說：「又唔係好勁，要謙虛啲，不過足夠收佢皮，依家信心十足，其實一出世已經好有信心。（被師姐捱打？）呢個策略嚟，唔好睇小佢，佢係專業冠軍嚟，女人都可以好大力，好似屋企嗰個都大力過我，同佢喺屋企都有練。（師姐鬧你恰女人？）咁佢教我嘅，相處得耐都會有苦水，係要搵啲時間宣洩吓。（嚟緊第一次打比賽緊張？）唔緊張，我反而係嗰啲大賽類型，愈多觀眾愈興奮，如果多啲美女助陣會勁多幾倍。」

問到他練拳後可有說話跟鍾培生說？他說：「如果打親佢，真係sorry！信心係十足嘅，個幾月前先接觸拳擊，我覺得人生最大體會，人生最適合唔係讀書、唔係做大律師、唔係入娛樂圈、亦唔係做保險，而係做拳手，我掂得太遲，佢應該早啲搵我嘛，可能我已經係係曹星如個大佬。」

提到9月之戰鍾培生有意邀請麥明詩到場觀戰，他表示沒有參與任何賽事的安排組織，他說：「仲有4個幾月，恐怕佢係凶多吉少。（鍾培生話戒色？）佢要戒，佢虛啫，我唔使戒，我滿滿的愛要釋放出來嚟，我唔煙唔酒好健康，我唔係太多色，都係嗰個啫，佢多啲。」