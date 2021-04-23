【特約報道】過去兩年，我們都經歷了社會事件、翻天覆地變天的疫情，我知道有不少人情緒都變得很容易低落、鬱悶、容易生氣等，甚至有些朋友說，已經不知道如何面對人生。這些心情當然我也經歷過，可幸的是，我是一個比較堅強而且有堅定宗教信仰的人，再加上我的人生都會出現一些如導師般的朋友，在適當的時候幫助我、開解我。

Dr. Lenis就是我其中一個重要的人生導師，他除了是脊椎神經醫學專家，更是自然療法專家。每當我碰到有一些情緒或特別問題的時候，我都會找他做一下舒心療法，有時候是看看生命密碼，有時候他會用他的方法，直指我的問題所在，這些我認為並不是迷信，有時候從這些方法真的可以算出一個人的個性，有經驗的專家，就可以透過這些線索，再用一些自然療法的能量學、情緒學，去幫助你解決很多問題。

自然界是有磁場的。一個人，信念變了，德行就變了；德行變了，氣場就變了；氣場變了，磁場就變了；磁場變了，風水就變了；風水變了，運氣就變了；運氣變了，命運就變了。所以，改變命運真正靠的是自己的正能量，厚德載物。

如果改變不到環境就改變心態。Dr. Lenis的舒心療法，就是結合自然療法的能量學、情緒學，幫助調理精神和身心靈，從而繼續面對生活上的挑戰。除了改善精神健康，舒心療法還可以提升整體生活質素，甚至有助解決嚴重的健康問題。這是因為一旦你接受了沒有威脅的新觀點，身體訊息就會改變，賀爾蒙恢復正常，免疫系統增強，身體變得更靈活，睡眠更好，生活更加愉悅。一項由加州大學發表的腦神經研究也證實，積極和感恩的情緒有助減壓，同時亦會促進很多重要的賀爾蒙分泌，直接提升免疫力，減少發炎反應。自然療法就是能夠不用藥，透過調整情緒，提升整體健康。

最近我與Dr. Lenis主持的網上節目出來以後，有很多朋友私訊我有關舒心療法的問題；再加上最近失業率高企，社會整體氣氛仍然低迷，我真心建議大家都要去見他一下，我絕對相信，你跟他幾堂以後，你的人生觀、情緒，一定會有重大改變。

相信我，投資在健康，對你的未來是非常重要。真心希望能幫助大家情緒回穩，開心快樂的過每一天。

【舒心療法 60分鐘】

- 消除壓力的影響

- 改善生活質素

- 提高生活滿意度

- 解構生命健康密碼

健兒安健康醫學 AngelCare

糅合西方、東方、自然醫學等，以治未病、預防醫學的概念，為您度身訂造「整全身心靈 健康管理」。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。