張達倫為工作留鬚　囝囝見到怕怕

藝人張達倫及李璧琦現身電台節目擔任嘉賓，達倫透露剛在內地拍畢劇集《白色強人II》返港，提到隔離的日子，他說：「去內地原本要隔離21日，隔離途中話變14日，後來又話因為我哋劇組太多人，14日後大家要搬埋同一間酒店隔離7日，可以離開房，但唔可以離開酒店，我每日就係咁跳繩。最慘係呢段時間，我有份演出嘅劇集《大步走》、《失憶24小時》都播出，我都做唔到宣傳。（喺內地拍戲係咪好辛苦？）比上一次舒服啲，上次出到露天地方5秒啲汗就好似倒水咁。」

他稱現拍攝一套電影，戲中造型要留鬍子：「囝囝見到我都有少少驚，佢又會想錫我，試吓係咩感覺。（你去內地拍劇，佢好掛住你？）我同佢傾視像通話，佢口話掛住，眼就睇實電視，睬我都傻。」

至於璧琦表示以樂壇新丁身份宣傳，她最近推出了電影片尾曲：「其實我2018年出過EP，不過當年喺加拿大同美國做發布會，後來喺香港書展都有賣過呢隻EP，反應好好。今年好多朋友都自資做音樂，所以都啟發到我，新歌係我自己投資，係血汗錢，我做埋填詞，仲有MV都係一手一腳自己搞，我好感激好多朋友衝出嚟幫我手，佢哋好支持。我嚟緊會再出第2、第3首歌，之後會夾埋上一張EP嘅歌出唱碟。」