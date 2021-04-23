【周末來了】打卡運動親子遊　你想玩咩？

過去一年多，大家早已習慣留港消費玩樂，亦正因此而增加了探索本土的機會，走入大街小巷，重新認識這個家。香港地方雖小，其實暗藏不少好去處、工作坊，不管是想歡度周末，或是因生日、節慶要安排豐富而難忘的一日遊，也不用擔心毫無頭緒呢！

零距離接觸羊駝

想遠繁囂都市，呼吸一絲清新空氣？位於大埔，早前引入6隻來自澳洲的小羊駝的蝶·豆·花園有機農莊，最近推出親親羊駝連下午茶套票，可以與羊駝零距離接觸。現凡於指定網址訂購套票（2位起），即可以優惠價與羊駝共度假日休閒時光，在園內玩足6個鐘。另外更包了三層特色甜品和兩杯蝶豆花特飲Tea Set、天鵝觀光船遊湖、蝴蝶祈福牌和免費專業拍照服務。此外，園內亦有許多不同種類的活動，亦有不少浪漫打卡位，啱晒情侶或一家大小遊玩一日。

嶄新藝術遊體驗

想一次過感受藝術、文化、古蹟、綠色元素於一身的嶄新旅遊體驗？鹽田梓藝術節2021或許可滿足你，今屆藝術節以「人」為主題，透過多元及不同形式的藝術作品，例如邀請了本地及海外藝術家與年輕人創作豐富的藝術作品，以及舉辦一系列融合小島文化、宗教、歷史和生態面貌的導賞團及節目，述說島上與村民息息相關的故事，展現鹽田梓島上「天、地、人」三者和諧共存的一面，讓身心靈來一次徹底的藝術震盪。

感受戶外瑜伽樂

不少人都是瑜伽愛好者，高手更是比比皆是，想體驗一下於戶外進行瑜伽的樂趣？領展赤柱廣場將於5月至7月期間之指定周末，舉辦「Boundless Tempo」戶外瑜伽體驗活動，由多位專業認證的瑜伽導師開班，指導一系列的瑜伽體驗，大家可以一邊欣賞赤柱海濱美景，一邊做瑜伽紓解壓力。此外，廣場於指定周末將會舉辦一連串吃喝玩樂體驗、主題市集、工作坊及消費換領活動，大家做運動之餘更可以在此感受一刻悠閒寫意，洗滌身心。