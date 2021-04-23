本日日本：關東首個暖水泳池Glamping設施登場

位於茨城縣的國營常陸海濱公園有兩大絕景：春天的粉蝶花與秋天的掃帚草，而在其他季節也有不同的花卉可以觀賞，因此每年都吸引大量來自世界各地的遊人。現在又多一個玩法，賞花可以順道Glamping！公園附近於4月29日會開設一個全新的Glamping營地East Coast Fine Glamping茨城Hitachinaka，最大賣點是關東首個Glamping設施設有暖水泳池，可以痛快玩水，並提供各種體驗活動。共設有6個帳篷，配備冷暖氣及Wi-Fi，設計舒適，有家居Feel，更配以名牌絲漣（Sealy）床褥讓你有覺好瞓！帳篷特設透明部分，讓你晚上可以躺在床上數星星，十分浪漫。另設戶外用餐區，備有燒烤爐及煮食工具，可以炮製烤肉做晚餐。設施位於海邊，漂亮的阿字ヶ浦海岸就在眼前，夠晒Relax！

East Coast Fine Glmaping茨城Hitachi Naka

地址：茨城縣常陸那珂市阿字ヶ浦町442

費用：一泊二食每人每晚30,000日圓起（約HK$2,160）