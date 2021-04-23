汪明荃搞展覽傳承粵劇文化　展出羅家英有頭髮照片

汪明荃在理工大學為其展覽「弘揚戲曲 荃承創新」進行開幕禮，展覽除了展出汪明荃不同時期的造型照片，更展出她的粵劇戲服、劇本、戲箱、裝身箱等物品，相當珍貴。她看到自己的舊照片相當雀躍地介紹，她笑說：「呢張我細個嚟嘅，呢張羅家英仲好多頭髮，哈哈。」

汪明荃舉行展覽目的是傳承粵劇文化，問到傳承可會困難重重？她說：「又唔算太困難，依家好多年輕人學習，困難嘅地方係資源、人才唔夠，要寫一個好劇本唔容易，寫嘅人要中文好，重要有音樂造詣，政府要資助多啲。創新就要喺傳統嘅基礎上有新諗法。（會唔會教粵劇？）唔會，有專業嘅導師去教。」她又指老公羅家英因在內地工作而未能出席。

鍾培生特地前來支持，原來他的媽媽與汪明荃是朋友，對於他與林作9月將打擂台，被他取笑戒色身體虛，鍾培生說：「自己非常強勁，練得好好脂肪少咗，增加咗肌肉。依家自己專注事業，修心齊家，做好自己。（有冇留意對方進度？）唔係好重要，佢犀利唔犀利，我都係咁練，自己好有信心。（同汪明荃有淵源？）佢係我媽咪朋友，睇住我大，自己都鍾意粵曲，但只係識唱幾句，哈哈。」