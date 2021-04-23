徐頴堃領軍！孖余潔滢張丹蕾時光倒流到70年代

藝人徐頴堃（Erica）早前獻身幕後，與本地年輕製作團隊合作，創作網劇《我在CoverDog的日子》，更找來同公司的余潔滢（Zoe）和張丹蕾（Dana）為其「處女作」演出。日前Erica、Zoe和Dana以70年代造型，為網劇主題曲拍攝MV。

雖然Erica於網劇中未有出鏡，專注幕後工作，不過今次的MV拍攝，她終於現身，與Zoe和Dana連同CoverDog成員一起又唱又跳，她笑說︰「今次係叼佢哋光先可以上鏡，因為本身套劇冇份演而做幕後，一齊跳舞唱歌都好好玩。」她還透露特地請了兩個排舞老師即場教她們跳舞。

Zoe直言為該網劇獻出不少第一次，她說︰「除咗人生首次為首歌填詞外，亦未試過70年代造型，自己都想電呢個髮型，依家興復古，不過眼睫毛就太誇張。」Dana則說︰「眼睫毛真係好重，隻眼好似愈來愈細咁。」今次的MV還找來廖子妤（Fish）幫手，揸機、打燈、場務均見她的蹤影，Fish笑說︰「因為之前有同Coverdog合作拍過MV，佢哋就問嚟唔嚟幫手。」

適逢拍攝MV當日，與Fish的生日相隔幾天，故眾人特地買了蛋糕為她慶祝，當Fish看到生日驚喜時感動說︰「我差啲喊出嚟，好感動，疫情關係好多朋友都冇得見，冇諗過會有咁嘅驚喜出現，希望大家同我一齊玩，明年再同我慶祝生日。」