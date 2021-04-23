汪峰定律3日前神預言！趙麗穎馮紹峰離婚上唔到熱搜榜有原因

內地女星趙麗穎與馮紹峰發聲明宣布離婚，受到中港台三地關注，不過呢單咁爆嘅消息，竟被一個人令佢喺熱搜榜消失，到底邊個咁犀利？佢咪就係章子怡老公汪峰囉！

「趙馮離婚」雖然喺內地總共超過30億瀏覽量，但離奇冇上熱搜榜，反而關鍵詞「汪峰定律」，就立刻衝上熱搜榜第5名，之後又跌落第13名，最後亦都隨「趙馮離婚」消失於熱搜榜，即引起熱議。

有網民好心水清，發現其實汪峰只要有少少動作，娛樂圈就會發生大事，此為「汪峰定律」。汪峰3日前喺社交網寫：「讓大家久等了，終於要開始啦！因為不同，所以到來；因為嶄新，所以再出發！2021巡演即將開場！」睇落平凡嘅演唱會宣傳文章，原來一啲都唔平凡，當時就有唔少網友留言：「娛樂圈又有大事發生嗎？」、「哥，瓜來了是嗎」、「是官宣還是分手還是又有孩子了」。

誰不知汪峰發布2021年巡演預告3日後，趙麗穎與馮紹峰就宣布離婚；再睇睇今年1月18日，汪峰發布新歌，同日鄭爽就陷入代孕風波；再講遠啲，汪峰喺2018年10月19日開演唱會，又關趙麗穎同馮紹峰事，因為佢哋當日宣布結婚；再講再遠啲，2013年汪峰宣布與康作如離婚，同日王菲同李亞鵬都宣布離婚......根據網友統計，呢條定律神準嘅程度高達28次，你都咪話唔邪！

有網民話「汪峰定律」之準繩，勝過所有預言書，講笑話連法國最有名嘅預言家諾查丹瑪斯（Nostradamus）都要行埋一邊，有人仲話：「你可以不相信愛情，但你能相信汪峰！」