資深藝人廖啟智(智叔)上月尾因癌病逝世。日前,太太陳敏兒和大仔文哲和二仔文信為智叔舉行了安息禮。今日,二子在社交網上載一張花相,表示感謝所有向他們一家送上關心的人,寫下:「好好好感謝呢一個月以嚟大家嘅支持、問候、安慰、陪伴,好感恩身邊有好多好人撐住,令難過嘅時期變得冇咁難過!而且,有好多我唔認識或者素未謀面嘅朋友,都畀咗好多安慰我(有幾位仲整咗張心意卡,收到嗰下好滾動(感動))Thanks God for sending me so many angels!」他還表示休息了兩日,現開始要重新出發:「利申:就快生日,但今年就不慶祝了喔!」