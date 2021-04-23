疫境美容產品店生意跌4成　周家蔚：仲撐得住！

藝人周家蔚（Janet）接受香港開電視主播馬梓軒訪問，分享營商之道。她透露4年前與教授護膚品調配的老師，開設美容產品店：「我同老師合作得非常好！只係我老公洪天明成日話我唔容易相處，哈哈！因為舖頭大多數產品，都係由老師親自研發出嚟，之後大家慢慢試驗、改良，過程中我會提出有需要改善嘅地方，老師亦會接受，大家慢慢成長！我哋最初得幾十款產品，到依家有近2百款，都係自己研發出嚟，成件事係好開心嘅！」

談到疫情對各行業打擊，她說：「疫情期間美容產品店生意跌咗4成，其實間舖唔算開咗好耐，點知運作開始成熟時，就突然有個咁大嘅影響！但我覺得冇問題，仲撐得住，因為好多熟客都好支持我哋，所以我覺得口碑好緊要，有時客人會Send番啲相畀啲意見我哋，見到客人皮膚狀態嘅轉變，都令我好有滿足感！」

事業家庭兩兼顧

與老公洪天明育有2名兒子，被問到如何做到事業家庭兩兼顧，她說：「其實當初我決定經營呢間舖，同老師講嘅第1個條件，就係我會以家庭為先，咁拍檔理解呢一點就OK！依家2個仔平時學嘢、補習，我都會盡量親自接送，所以佢哋唔會投訴話冇時間陪佢哋！」