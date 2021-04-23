靠網上溝通！林俊傑孖「英倫冠軍歌姬」隔空合唱

新加坡歌手林俊傑（JJ）首張全英文EP《Like You Do》正式推出，EP中一直尚未正式釋出的「神秘隱藏曲目」，讓樂迷議論紛紛，原來這首抒情歌《Bedroom》，是JJ跟「英倫冠軍歌姬」Anne-Marie深情合唱。

雖然兩人因為疫情關係，沒有在這次的合作親自碰面，卻對於彼此都留下了很好的印象。JJ更稱讚Anne-Marie是個非常專業及充滿個人魅力的歌手，製作過程中對Anne-Marie既優雅且獨特的嗓音感到十分驚艷，直呼Anne-Marie很快地就將他心中所設想畫面精準的藉由歌聲表達出來。

他說：「Anne-Marie的歌曲創作天分和舞台形象給我留下了深刻的印象，我認為她具有最像天使般的聲音。能與她合作創作如此優美的歌曲，讓我感到非常榮幸。」Anne-Marie也回應說：「我是林俊傑的忠實粉絲，很高興今次的合作能發生！我喜歡這首歌，它對我來說很特別，而JJ使這首歌聽起來更加美麗！」

透過網絡的一來一往，兩人也建立起了情誼，並期待未來有機會能親自拜訪對方。