粉絲送地皮兼廣告慶生　姜濤：想做番過肥仔

歌手姜濤與經理人花姐（黃慧君）接受將於本周日播放的電台訪問，本月底是姜濤22歲生日，他的粉絲為賀偶像生日，特別買下電車車身廣告，「姜B電車」今日第1日開始巡遊，還記得兩年前，他在一次訪問中曾經講過收到粉絲一份禮物，非常震驚，他說：「有張證書，我上網Search，原來係新西蘭一塊地皮，塊地有我個名，但本身嗰度唔係用嚟起樓，係代表我支持環保，我都開心佢哋捐錢做善事，幫助有需要嘅人。」

曾經體重達200磅的姜濤，當年為了心儀的女同學花了1年時間跑步和只吃水果減肥。他說：「當時個個同學都唔歡迎我，只有佢（心儀女同學）同我玩，我覺得佢好靚……但後來又因為自己成績差，撩事鬥非被踢出校，其實我係自卑形成反叛心理。我阿媽話佢自己都係靚女，我瘦番應該有機會係靚仔一名。於是我用咗1年嘅時間去減肥，最想瘦咗之後見返嗰個女同學。」

姜濤坦言經理人花姐也鼓勵他拍拖，對於傳他與台灣新劇的女主角林思廷變成男女朋友，花姐笑言曾質問姜濤可有一刻心動過。姜濤坦言：「冇，我哋唔係太了解，我唔相信一見鍾情，我覺得日久生情更適合自己，要搵一個溝通得到，明白做藝人處境嘅人，圈內圈外都唔重要。我喜歡長頭髮、直髮嘅女仔，但我好固執，如果真係鍾意咗，點樣我都會同佢走埋一齊。我以前曾經擔心fans唔鍾意我拍拖，但漸漸知道佢哋好理性，佢哋都認為拍拖係正常，甚至話會幫我去揀女友。一切隨緣啦！我依家對身邊異性有啲驚，因為我接近每一個異性都會變成話題，大家都係無辜嘅。我可能30歲結婚啦，不過未有呢個計劃，我只係諗住下年我嘅歌點樣做。」

他又對自己個名有所抗拒：「我以前唔鍾意自己個名，覺得好難聽，入行嗰時想改個三個字嘅名，例如韓國明星姜泰元，好有型！我對個名冇乜信心，但估唔到個名會演變成姜B，我心入面好感激呢個名帶畀我嘅一切，但我知道（姜B）呢個名唔會用得太長遠，始終會長大，我要用音樂作品話畀大家聽我開始成熟。」花姐聽後哈哈大笑：「你要多謝我當時截住你改名，我欣賞姜濤有好嘅性格，媽媽教得好，我從來唔擔心佢飄飄然，佢成日話攞獎唔重要，最緊張畀多啲錢佢做好個MV！呢兩年對我嚟講都好大轉變，以前我最怕經理人呢三個字，覺得好麻煩，不過我冇得揀，我（畀人）抄牌多咗，待人接物圓滑咗，因為我得罪人會影響下邊一班藝人。」

問及姜濤害怕這股旋風消失嗎？他坦言：「一定有擔心光環唔見，唔驚一定係假，但我相信歌手要做好自己作品，就係一個保證，點都唔會失去太多……依家我最大嘅領悟就係做藝人冇返工收工嘅時間，日常舉動都係工作，要負責，呢件事唔係好習慣，因為我係一個需要私人空間嘅人，我要克服外界入侵我嘅生活，最近有少少情緒……以前唔開心可以食嘢，依家演唱會在即，我唔可以偷食，如果偷食我乜嘢都想食！哈哈！」

4月30日是姜濤22歲生日，他說：「以前我只會同兩、三個朋友唱K，或者去公園切蛋糕，依家收到好多fans嘅禮物同祝福，以前未經歷過，好滿足！我冇要求，我對未來嘅願望就係重過肥仔人生！我想做番個肥仔，將來我會係個肥仔，我追求努力過之後，去一個冇人認識自己嘅地方過下半世，就係一個悠閒嘅人生，我可以同我啲子子孫孫講，你阿爺以前都威過！其實人生仲有好多事情去體驗，但依家做緊嘅，就係要盡力去做好手上每一件事！當然，仲有我應承過花姐同養佢。」

花姐聞言大笑謂：「我好大使㗎！最好養埋我屋企人，哈哈哈！」姜濤即回應：「噢！到時我應該有家庭，你唔好咁過分就得啦！哈哈哈！」花姐視姜濤為同學，盼大家一起成長學習，而姜濤則視花姐是圈中最信任的人，有事情即使不告訴父母，也會告訴她。