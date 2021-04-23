《聲夢傳奇》潘靜文入周柏豪紅隊　預咗被淘汰！

無綫節目《聲夢傳奇》明晚第二回比賽，14位學員分成紅、藍兩隊，Gin Lee（李幸倪）、衛蘭及AGA擔任藍隊導師，周柏豪、JW及泳兒擔任紅隊導師，比賽分成7個回合，每個回合各自派出1位隊員對戰，再由25位專業評審評分，最後累計總票數較高之隊伍為勝方，負方就由該隊導師決定淘汰哪位學員。

上個回合表現未如理想的姚焯菲（Chantel）及潘靜文（Sherman），分別取得9分及5分而跌入危險區，險被淘汰。導師周柏豪選了Sherman進入紅隊，不斷鼓勵對方：「有時被人睇低一線都未必係壞事，最緊要自己爭氣！」不過Sherman面對沉重壓力，失去自信，預計自己今個回合一定會被淘汰：「喺呢間房（危險區）走出嚟嘅陰影好大，我上次Band Rehearsal係差到貼地。」

Chantel今次選取JW的歌，對方亦親自教路，以原唱人身份分享唱歌技巧。不過JW聽完Chantel排練，卻非常擔心：「我畀咗好多Information，我好驚佢吸收唔到。」

姚焯菲有得留低？

至於藍隊則派出林智樂（Felix）與Chantel對戰，上次Felix取得13票，獲得評審讚好。不過，評審之一陳彥廷聽完Felix及Chantel的表現後說：「Felix有好大進步，可惜Chantel嘅進步比Felix更大。」Chantel的表現雖然被評審大讚有進步，但最終能否逆轉劣勢，擊敗Felix，在評審手上取得票數，就要稍後再作分曉。