軟體女優大對決　邊個姿態最撩人？

曾有網民搞笑問：「軟體要雪幾耐先可以變成硬體？」提到呢個問題，軟同硬可以話識識相關！喺日本寫真界有好多筋骨柔軟嘅女優，可以擺出好多獨特又撩人嘅姿態，令男人睇到硬起來！今日就搵嚟兩個軟體女優富美加同櫻鈴，等大家品評一下，佢哋邊個吸引力高啲啦！

國民巨乳姐姐

喺日本藝能界有好多女藝人叫富美加，例如馬場富美加，亦有位歌手用富美加嘅英文譯名Fumika，至於今日同大家見面嘅富美加近期喺寫真界平地一聲雷，大家唔可以唔識！今年26歲嘅佢，樣貌標致迷人，散發出輕熟味道又不失美少女嘅甜美感，氣質有啲似日本國民性感尤物田中美奈實，而佢亦有「國民巨乳姐姐」之稱，原因係身材又弗又具健美感，同時擁有一對質感天然而堅挺嘅極品G奶！

不過，有樣有身材唔係大晒，佢參加「第50屆日本小姐競選」最後落敗。之後佢投身寫真界，好多人都以為佢拍寫真只會賣弄身材，咁就大錯特錯，喺第一本個人寫真集《桃色空気》中，佢施展柔軟功夫，輕輕鬆鬆就做得到一字馬，各種翹臀扭腰姿勢更係誘人！最近佢仲做埋女主角，喺電影《處理農夫的妻子時要小心！》除咗有好多性感演出，演技亦能夠充分發揮，可謂前途冇可限量。

Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：34-22-34

柔軟之女王

至於25歲嘅柔軟女王櫻鈴，外表明艷照人，比起初出道時，塊面瘦咗，五官亦標致咗，身材亦更係大家嘅眼球帶來強烈刺激！身高5呎4吋，比起一般寫真妹高少少，雙腿亦顯得特別修長，同時擁有一對脹卜卜嘅極品F奶，加埋嫩白肌膚，呢副胴體可以話無可挑剔！

自小練習體操嘅佢，中學時以香川縣代表身份參加過新體操比賽添！踏足寫真界後，佢參加「第二屆全日本軟體女王比賽」奪得冠軍，故有「柔軟之女王」美譽！喺寫真作品中，鈴妹會好好運用身體柔軟嘅特質，做出好多高難度又挑逗人心嘅動作。除咗拍寫真，佢仲有經營個人視頻頻道，以及為擂台賽做舉牌女郎，工作範圍廣泛，收入亦豬籠入水。

Profile

年齡：25歲

身高：5呎4吋

三圍：36F-24-36

第1回合

鬥靚樣

富美加同櫻鈴兩個都屬於靚女，但係櫻鈴近年打扮上比較妖艷花巧，似乎庸俗咗少少。反而，富美加天生一副美人胚子，加上打扮趨時，氣質脫俗又有星味，所以論靚樣，富美加真係羸晒！

第2回合

鬥柔軟

富美加筋骨好柔軟，輕輕鬆鬆就做到一字馬，又將抬腿動作加入寫真演出當中。然而，櫻鈴就更勝一籌，成個人宛如無骨，除咗一字馬之外，更會做出拱橋動作，所以呢個回合櫻鈴贏番次。

第3回合

鬥發圍

雖然櫻鈴工作範圍廣泛，又拍寫真又做舉牌女郎，但係由於有一段日子曝光率低咗，所以最近可以話係正在發力。但係富美加近期唔單止喺寫真界突圍，仲拍埋戲兼做女主角，所以羸櫻鈴半個身位。

相:富美加 WIN

相:櫻鈴

REPORT

題:富美加超晒班

兩位體質柔軟嘅美人兒，我就鍾意富美加多啲，身材纖瘦，上圍夠大，美股更呈現令男人流晒口水嘅桃子形，加埋氣質脫俗嘅姊系美貌，質素真係超晒班呀！櫻鈴就都唔係話唔好，但係級數就明顯差少少喇！