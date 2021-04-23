好色男女結為連理，跟住會有乜嘢事情發生？現實中好難搵到答案，但滿足男女性幻想嘅四仔作品，就話畀大家知片中兩夫妻日砌夜砌砌唔停。今次就介紹3套好色夫妻為題材嘅作品，唔知邊套最啱你心水呢？

整車變混戰

好色夫婦喺埋一齊，梗係慾火高漲、火花四濺啦！呢套由Karups製作嘅《Naughty Couple Exploits #1》，就將呢種火花透過有趣嘅劇情展現出嚟。搵嚟Candy Alexa、Mary Rock、Kira Queen同Milena Devi等脫星演出，全片分為4個單元故事，每個故事不約而同都係與整車有關，其中以Kira Queen主演嘅故事最為有趣，講佢同老公每晚都啪啪啪，搞到成個小區街坊都知，有一日嚟咗一對男女搵Kira Queen嘅老公整車，結果變成4P曳曳，單係呢個畫面就已經夠晒官能刺激。

女王調教

夫妻之間講情趣，而好色夫妻之間講嘅係性趣！呢套由MeanBitch Productions炮製嘅《Emma Is A Domme》，就為大家帶嚟一個精彩故事。雖然片長僅35分鐘，亦只得人氣脫星Emma Hixe同著名大隻男優Marcus London兩人演出，但出色嘅劇情足已夠令人睇得興奮。故事講述Marcus London為慶祝Emma Hix生日，不但準備珠寶同新車做禮物，仲有情趣內衣及女王道具，點知呢套愉虐道具喚起咗Emma Hix嘅女王本質，喺調教過程中不但獲得極大滿足感，更令Marcus London體驗到前所未有嘅高潮。

重拾激情

感情有幾恩愛，都會有回歸平淡嘅一日，呢個時候可以點樣重拾激情呢？NSFW Films推出嘅《Craving Anal #8》，就畀咗其一個參考方法大家。由Haley Reed、Adira Allure、Silvia Saige及Liv Revamped等脫星演出，講述四對性生活平淡嘅夫妻，其中Haley Reed嘅老公就諗辦法重燃激情，於是準備咗一個激烈嘅玩法，佢趁午睡中嘅Haley Reed唔為意，挑逗對方嘅後門，呢種浪漫又帶重口味嘅玩意，竟然喚起咗Haley Reed久違嘅慾火，繼而展開一場激烈大戰。

碟評

喺3套作品中，以《Emma Is A Domme》嘅劇情最吸引，加上拍攝風格相當有美感，足以彌補片長短嘅缺點。如果想睇得盡興嘅話，就要睇《Naughty Couple Exploits #1》，當中嘅好色夫妻真係充滿色氣外，更加入唔少喜劇元素，畀到四仔迷更豐富嘅官能刺激，而且場景夠多，夠晒悅目。至於《Craving Anal #8》大玩後花園遊戲，對好此道嘅四仔迷嚟講，應該可以滿足到佢哋嘅幻想。