「口罩小姐」肥妹沙灘操Body　浩南食花生做軍師

《最後一屆口罩小姐選舉》雙料冠軍「浩南」鄭伊琪和落選的「肥妹」李文潔（Liz），原來是相識多年的閨蜜，浩南為了比賽於賽前3個月狂減24磅，結果摘下冠軍，但其實Liz早過對方減肥，10幾年前已由肥妹變成今日的索女，身高1米70的她重107磅，身材Fit爆。

早前2人結伴到屯門黃金泳灘，Liz則換上比堅尼曬太陽同時晒身材，之後在沙灘墊又趴又瞓，不停做提腿運動操靚線條，身旁的浩南從袋裏倒出大量零食、水果及大支裝飲品，邊食邊對做運動的Liz指指點點，2人反差極大。

1日食4餐增肥

Liz嫌自己太瘦，對身材未感滿意：「我想有線條啲，想操到歐美身形，腰幼股大，依家唔興太瘦，着衫冇線條唔靚。（浩南係咁食，你係咁做運動？）佢之前減肥好耐，比賽完咗放鬆吓囉！佢都好畀心機做運動，一路食一路做先開心。我都有食嘢，依家仲要逼自己1日食4餐，要食多啲肉，想好似超模Gigi Hadid咁靚身形。」

Liz表示與浩南會互相督促飲食和運動，本身有經營泳衣網店生意的她，經常做泳衣模特兒，但不會邀請浩南示範：「佢行氣質同搞笑路線，着泳衣唔係佢性格，佢好守身如玉㗎！以前我哋去泰國旅行喺酒店游水，佢着住短袖Tee同短褲就落水。」浩南反駁：「着一件頭都可以嘅！」