【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月十三壬寅金開日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、開業、拜師

忌：祭祀、開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、6、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：獅子座、天秤座、雙魚座

白羊

人緣不錯，若有異性主動邀約，可大方赴會。

金牛

與朋友交流，集思廣益，各種麻煩均可化解。

雙子

心情愉快，說話有感染力，很適合談情說愛。

巨蟹

感情是要努力經營的，伴侶之間應多作互動。

獅子

財運亨通，不用花太多錢已能換來快樂一天。

處女

事業遇阻滯，宜放慢前進的腳步，稍作休息。

天秤

愛情運強，單身者多曝光，可遇到心儀對象。

天蠍

趁周末做帶氧運動，可操弗身心，燒脂減壓。

人馬

口才不錯，惟說話要真誠，並謹記驕兵必敗！

山羊

事事順心，即使有麻煩，總會有人拔刀相助。

水瓶

真心待人會有回報，不妨給家人送禮表心意。

雙魚

示愛好日子，給另一半獻殷勤可令感情升溫。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 財運佳

（跌）猴 狀態差

鼠

不論做甚麼，形勢一片大好，收穫比預期多。

牛

財運上升，以往付出的努力終於迎來收成期。

虎

頭腦轉數快，再複雜的事務，也能應付自如。

兔

適合投資理財，可為荷包帶來豐厚的進帳。

龍

運氣很好，趁周末陪家人到公園共聚天倫吧！

蛇

宜抽空進修，提升專業技能，有利日後發展。

馬

話頭醒尾，加上偏財旺，不難發現搵錢捷徑。

羊

桃花旺，跟伴侶多說甜言蜜語，感情可升溫。

猴

是日沖煞，下午的運勢較差，行事要小心。

雞

放空一會，抛開煩惱，勿讓壞情緒左右你。

狗

想法新穎，貴人助力強，有利推動事業發展。

豬

不論工作、讀書都有好表現，易獲得讚賞。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

找出誰是貴人

成語「達官貴人」代表社會上地位顯要的人，出自中國元末明初，劉基《照玄上人詩集序》：「故為詩者，莫不以哦風月、弄花鳥為能事，取則於達官貴人，而不師古。」（參閱《誠意伯文集‧卷七》。）而在玄學上，不論擇日、八字、卜卦等，皆有貴人神煞出現的說法。

玄學之貴人神煞種類繁多，有天乙貴人、天德貴人、福星貴人等，都包含幫助的意思，當中以天乙貴人的力量最大、最明顯、最通用。天乙貴人的查詢方法，有一歌訣曰：「甲戊庚牛羊，乙己鼠猴鄉，丙丁豬雞位，壬癸兔蛇藏，六辛逢虎馬，此是貴人方。」意思是以當日的天干地支推算，就可以找出誰是貴人了。例如以日干為甲、戊、庚者，就以地支丑未為貴，即牛羊為貴人，如此類推。

如果八字的命格中有貴人神煞的出現，代表一生中遇到不順利、不如意，甚至災難時，總會有貴人及時出現幫助，解決難題，逢凶化吉，遇難呈祥。

不過，貴人最怕刑沖破害，只要稍微有些傷害都會減弱貴人的助力。另外，貴人神煞只是輔助之用，如果要真的找出有幫助之方法及人物，當然要以整個八字命盤作詳細推算才最為準確。