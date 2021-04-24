拉攏梁嘉琪歸隊　王祖藍力谷「學院派」賴慰玲上位

演藝學院出身的王祖藍「空降」無綫首席創意官後，「學院派」賴慰玲、鄧智堅、何遠東即有運行，其中「最佳女配角」賴慰玲更獲力捧，「撈過界」孭飛做主持。

曾志偉與王祖藍早前獲TVB大股東黎瑞剛「欽點」加入無綫，分別擔任副總經理及首席創意官，除了肩負起改革節目重任，新勢力「學院派」的賴慰玲、鄧智堅、何遠東、吳嘉儀隨即抬頭。

演藝學院畢業的王祖藍在內地發展成功，最近獲母校頒授榮譽院士，名成利就的他「升官」後未有忘本，對一班演藝師兄弟妹照顧有加，今年初奪台慶頒獎禮「最佳女配角」的賴慰玲，今年除了拍攝《拳王》、《雙生陌生人》外，更撈過界接連為節目《解構心機女》及祖藍重點炮製的《好聲好戲》擔任主持，獲鋪路雙線發展。據知，王祖藍好友梁嘉琪雖然正為其他電視台擔任節目主持，但有意斟她返TVB幫手。

鄧智堅「演藝BTS」贏話題

而有「演藝小王子」之稱的鄧智堅早年加入無綫後拍過劇集《救妻同學會》、節目《粵講粵㜺鬼》等，實力得到認同，但知名度不算高，幸有祖藍照住，早前在無綫「超級綜藝隆重登場」記者會委以「重任」惡搞姜濤變「薑蓉」，隨後再掛帥聯同演藝師弟何遠東、吳佩隆、張翼東在《開心大綜藝》中扮演韓國人氣男團BTS，雖然兩次演出皆被認為醜化偶像，遭網民鬧爆，但扮嘢能力毋庸置疑，成功出位，令觀眾認識他。「學院派」亦成為《開心大綜藝》及《好聲好戲》表演的「鐵腳」，曝光率大增。

對於被指「學院派」得祖藍帶挈，鄧智堅回應說：「相信係因為公司近排有好多新嘅節目，幕後想讓不同嘅藝人參與，同增加新鮮感，能夠參與任何一個節目都係榮幸同學習機會，亦期待自己將演戲嘅一面，喺劇集同大家分享。」梁嘉琪接受訪問時，對於是否獲斟返TVB幫手表示：「我嚟緊喺其他電視有新節目，暫時冇打算呀！」而王祖藍、賴慰玲則未有回覆。