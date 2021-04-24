當眾批評身形唔掂　莊思敏做主持辣㷫女星

提起藝人莊思敏（Jacquelin）就會想起潮流節目《姊妹淘》，由首集至今，她做足9年。她笑言現時節目愈來愈多主持，而且個個都非常纖瘦，令她甚有壓力：「因為我比較高大，感覺好大隻，經常畀人話我個頭太大，我一肥就肥喺塊面，但減肥最後先瘦面。」

回顧過去，Jacquelin稱最初曾試過因說話太直而得罪嘉賓：「我同雨僑最初個作風都比較大膽，因為我哋唔係主持人出身，所以乜都問乜都講，而令到嘉賓唔開心。有次我哋研究Leggings呢個話題，我哋講到有咩人係唔適合着，跟住就話個嘉賓咁嘅身形就唔啱着喇！當刻已經感覺到對方有啲黑面，而事後佢都有反映，話我哋咁講嘢會令到佢唔舒服。我哋同呢個女藝人唔熟，加上當時大家講得太興奮，所以冇為意。」她表示後來主力介紹化妝扮靚，少討論個人打扮風格，以避免踩地雷，她笑說：「經過9年嘅訓練，至少識得睇人眉頭眼額，知道人哋咩樣係代表唔鍾意。」

直播帶貨吸金

除了主持技巧進步不少，她亦開心能透過節目認識到不少人：「包括玄學家、設計師、化妝師等等，有啲人平時唔熟，都因為節目而熟咗，我又可以免費問玄學家風水問題。（有冇貼中你會閃婚？）都有，好多都話我係會閃婚嘅類型。」又指因節目帶挈令其扮靚達人的形象深入民心，所以有不少美容護膚產品找她直播帶貨。