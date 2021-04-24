東方日報C1：趙麗穎馮紹峰離婚：願未來更好

內地一線劇后趙麗穎和男星馮紹峰宣布離婚！育有一子的他們近年一直否認婚變傳聞，連月來更被拍得連場恩愛真人騷，惟昨日突然宣布和平分手，婚姻關係2年半止步，自揭分手原因是聚少離多，祝福彼此未來過得更好。

昨日早上10時，趙麗穎和馮紹峰分別透過工作室同步發聲明，表示已決定和平分手，結束婚姻關係，並已於近日辦理相關手續。之後他們先後在個人社交帳號留下同一留言：「日子很長，過去很好，願未來更好。」來祝福彼此。

聚少離多

聲明中披露離婚原因，他們因工作相識結緣而一起：「也因工作的聚少離多選擇重新回歸朋友關係。過去的日子裏，兩人真心相待，有過一段幸福美好的時光。」然而近年他們不但屢傳婚變，更有不少謠言包括家暴，以及兒子生父身份受質疑等，聲明中強調離婚並非跟謠言有關，並指雙方保持友好關係，更會為2歲多的兒子「想想」做好父母責任：「即使現在選擇分開，兩人也非常感恩過往的相遇相知。這是雙方深思熟慮友好協商後做出的共同決定，無關網絡流言，也無關外界影響。未來，兩人也將繼續承擔作為父母的責任，共同撫養並陪伴孩子成長。」最後更強調因不想外界對離婚一事多作揣測及誤解，令雙方家人造成二次傷害，故選擇公布離婚。而趙麗穎方面在發聲明後回應：「這是麗穎峰哥友好協商後的共同決定，我們尊重他們的決定。之後兩人會繼續承擔作為父母的責任。這個事情我們之後不作回應，謝謝大家的關心。」

現年33歲的趙麗穎與42歲馮紹峰，2016年合演星皓電影《西遊記女兒國》時結緣，翌年合演內地劇《知否知否應是綠肥紅瘦》時打得火熱，但一直低調處理感情，即使多次被拍得到日本旅行等證據，甚至傳出未婚懷孕，雙方都是隻字不提。直至2018年10月正式宣布結婚，翌年3月更喜獲麟兒「想想」，他們一直是大眾心目中的模範夫婦。

註冊至離婚，還欠一個婚禮的趙麗穎及馮紹峰，突然爆出「分訊」，震撼全城，皆因二人近年雖然屢傳婚變，尤其今年1月不但發聲明否認，而2月及3月分別被拍得同遊三亞及玩密室逃脫，至本月初更見兩人撐枱腳食飯，連月來表現夫婦同心，以行動粉碎外間質疑，如今公布離婚，的確令人愕然及惋惜。而日前馮紹峰被拍得暴瘦、手臂如柴，他即發文解釋：「細手腕和細腳腕，藏了這麼多年終於被發現了，我真沒資格穿短袖短褲、七分褲、八分褲、九分褲。」明顯他企圖「粉飾太平」，「分訊」曝光前不想節外生枝。

女主外男主內？

聲明中交代離婚主因是聚少離多，完全是有迹可尋！早年趙麗穎曾被公然調侃她要馮紹峰在家湊仔，成為一時熱話。有次她出席活動，被同場的男星鄭愷問：「當媽媽還是當演員辛苦？」她即表情僵硬，不知如何回答，鄭愷見狀惟有自問自答：「你肯定覺得當媽媽更辛苦，不然你怎麼出來拍戲，留馮紹峰一個人在家裏看孩子？」更叫全場觀眾為在家湊仔的馮紹峰鼓掌。

其實出道15年、憑劇集《花千骨》及《陸貞傳奇》等踏上內地劇后寶座的趙麗穎，和馮紹峰一樣婚後工作浪接浪，女方從未因人妻或人母的身份而有影響，例如產後首部劇集《有翡》是她和小鮮肉王一博合演，內地累計播放量超過50億，成績驕人；而她手上更有至少4部劇集包括《風隱天下》等，商演及廣告更是多不勝數。至於馮紹峰亦劇量驚人，主演劇集已陸續排至2025年，當中包括《心居》等。

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