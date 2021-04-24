盤點「大嘥鬼」惡搞過藝人　莫文蔚少女Look都有份！

政府最受歡迎吉祥物「大嘥鬼」，以唔同方法宣傳環保資訊，除咗透過廣告嘅洗腦歌之外，最搞鬼係惡搞唔同藝人或經典電影場口，令人留下深刻印象，呢班星級「大嘥鬼」，你又估到幾多個？

莫文蔚最近宣布終於成功取得紅館檔期，原本去年舉行巡迴演唱會香港尾站慶祝2018年出道25周年，可惜疫情影響未能如期進行，如今消息一出，令唔少歌迷雀躍。不過海報就成為網民討論話題，指佢嘅「魔法少女」造型過於青春。而「大嘥鬼」亦唔執輸，模仿當中嘅造型同甫士，認真抵死！

陳偉霆於內地跨年騷翻唱神曲《野狼Disco》，比原唱寶石Gem反應更熱烈，瞬間紅遍中港台！「大嘥鬼」抄捉當晚嘅黃金禮服、金絲眼鏡同紅玫瑰，化身「綠在Disco」，相當有意思。

美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑《JOKER小丑》大熱獲封奧斯卡金像獎影帝，可謂實至名歸。當中樓梯跳舞一幕甚為經典，「大嘥鬼」化身小丑大擺扭腰舞姿，而四圍更有多個玻璃樽，影射缺乏公德心嘅人亂拋垃圾！

周星馳電影咁經典，又點少得？「大嘥鬼」玩轉《食神》白髮Look、唐裝衫嘅「史提芬周」，食神變成「慳神」，提醒大家唔好浪費資源。

仲有無綫劇集《大帥哥》同《金宵大廈》，兩撇鬍鬚「神還原」張衞健大帥造型，秒變「大嘥哥」！而陳山聰飾演嘅看更「阿蕭」亦入型入格，支電筒絕對係精髓。